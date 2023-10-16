Нижегородские предприятия приглашаются для участия в выставке древесины и изделий из дерева в Египте

Нижегородские производители изделий из древесины и оборудования для деревообработки смогут на льготных условиях представить свою продукцию на выставке Cairo Woodshow 2023, которая пройдет в Каире с 7 по 10 декабря.
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