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Нижегородская правда

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Нижегородские предприятия приглашаются для участия в выставке древесины и изделий из дерева в Египте

Нижегородские предприятия приглашаются для участия в выставке древесины и изделий из дерева в Египте

Нижегородские производители изделий из древесины и оборудования для деревообработки смогут на льготных условиях представить свою продукцию на выставке Cairo Woodshow 2023, которая пройдет в Каире с 7 по 10 декабря.

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