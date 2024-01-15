Минимущества Прикамья разрешило «Протон-ПМ» построить логистический центр

Он расположится на ул. Героев Хасана.15 декабря 2023 года компания «Редуктор-ПМ» получила разрешение Министерства управления недвижимостью и градостроительства Пермского края на строительство складского логистического центра.
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