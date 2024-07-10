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Куман про 1:2 с Англией: «Нидерланды, возможно, заслужили дополнительное время и выглядели более свежими в конце. Можем гордиться командой, мы провели отличный чемпионат»

Куман про 1:2 с Англией: «Нидерланды, возможно, заслужили дополнительное время и выглядели более свежими в конце. Можем гордиться командой, мы провели отличный чемпионат»

«Англия создавала нам проблемы в средней линии в первом тайме. Нам не удавалось контролировать то, как они действовали между линиями благодаря Беллингему и Фодену.

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