Если у вас нет снега, то это не значит, что его вообще нет в Петербурге. У метро «Проспект Просвещения» сыплет мощно.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Если у вас нет снега, то это не значит, что его вообще нет в Петербурге. У метро «Проспект Просвещения» сыплет мощно.