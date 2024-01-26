Сохранившийся блокадный дневник медработника издан в Петербурге

пресс-служба ГК «ММЦ» К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Военно-медицинский музей и группа компаний "Мой медицинский центр" (ГК "ММЦ") издали дневниковые записи медсестры Фаины Прусовой, которые входят в экспозицию Музея блокадной медицины.