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Сохранившийся блокадный дневник медработника издан в Петербурге

Сохранившийся блокадный дневник медработника издан в Петербурге

пресс-служба ГК «ММЦ» К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Военно-медицинский музей и группа компаний "Мой медицинский центр" (ГК "ММЦ") издали дневниковые записи медсестры Фаины Прусовой, которые входят в экспозицию Музея блокадной медицины.

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