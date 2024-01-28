Абсолютная власть: не цифры, а чувства

Xтобы успешно вести пропаганду того же марксизма, следует быть настоящим эрудитом, причем во многих областях знаний, чего, к сожалению, мы не наблюдали у многих «агитаторов» в прошлом и не наблюдаем и сейчас.
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