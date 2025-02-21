Трамп и Рубио: Иран не получит ядерное оружие при нынешней администрации

Марко Рубио заявил, что при президенте Трампе Иран не сможет получить ядерное оружие. Эммануэль Макрон отметил риск приближения ядерной программы Ирана к точке невозврата, тогда как иранский лидер Масуд Пезешкиан опроверг эти намерения.