РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

988 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Евдокимов
    Какая мерзость! Какая гадость эти ваши суседовы и "народные "актрисульки всея Руси , затычка во всех дырах лерочка ху...Соседов высказалс...
  • Сергей Храмов
    Гинеколог старушка -шапошляк, продолжает готовить Европе экономический аборт своимми санкциями для России. . РВСНЕС ввел ограничен...
  • Сергей Дмитриев
    Зачем о таком вещать на камеру ?  Или главное, что б было в трЭнде ?Елена Проклова пр...

Саудовская Аравия отказалась открывать зоны для алкоголя во время ЧМ-2034 по футболу

Спиртное будет под запретом на всей территории страны, что вызывает критику со стороны болельщиков. Посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид бин Бандар Аль Сауд подтвердил, что на чемпионате мира по футболу 2034 года, который пройдет в его стране, употребление алкоголя будет запрещено.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх