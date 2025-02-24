Саудовская Аравия отказалась открывать зоны для алкоголя во время ЧМ-2034 по футболу

Спиртное будет под запретом на всей территории страны, что вызывает критику со стороны болельщиков. Посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид бин Бандар Аль Сауд подтвердил, что на чемпионате мира по футболу 2034 года, который пройдет в его стране, употребление алкоголя будет запрещено.