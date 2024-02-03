Эксперты: Оскорбления со стороны председателя парламента недопустимы

Первое пленарное заседание парламента весенней сессии 2024 года было проведено с нарушением ряда законодательных процедур, утверждают представители Ассоциации Promo-LEX, которая в этом году продолжает гражданский мониторинг организации пленарных заседаний и сообщает заключения о соблюдении законодательных процедур парламентского учреждения.