«10 лет Гвинта»: CD Projekt Red пригласила игроков на празднование юбилея The Witcher 3: Wil...

«10 лет Гвинта»: CD Projekt Red пригласила игроков на празднование юбилея The Witcher 3: Wild HuntРазработчики из польской студии CD Projekt Red готовятся к празднованию 10-летнего юбилея своего ролевого экшена с открытым миром The Witcher 3: Wild Hunt («Ведьмак 3: Дикая Охота») и пригласили игроков присоединиться к торжеству.