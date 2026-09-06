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Аргументы и Факты

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Мирный житель погиб при очередной атаке ВСУ на Белгородскую область

Мирный житель погиб при очередной атаке ВСУ на Белгородскую область

Один мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате очередной атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область.

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