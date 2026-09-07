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Бойцы группировки «Восток» пресекли ротацию ВСУ на Запорожском участке фронта

Бойцы группировки «Восток» пресекли ротацию ВСУ на Запорожском участке фронта

Операторы БПЛА 14‑й бригады спецназа группировки «Восток» нанесли удары по транспорту с личным составом ВСУ на Запорожском направлении.

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