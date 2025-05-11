Разработчиков испанского суперкомпьютера заподозрили в растрате денег

Как сообщает испанская газета El Periódico, 7 мая сотрудники отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями посетили центр разработки суперкомпьютера в Барселоне для сбора информации в связи с жалобой на нарушения в процессе проведения тендера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии