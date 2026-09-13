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Даниэль Мальдини попал в ДТП с шестью пострадавшими в Милане. Хавбека «Кальяри» отвезли в больницу, он избежал тяжелых травм

Даниэль Мальдини попал в автомобильную аварию этой ночью. Полузащитник « Кальяри » проводил вечер в Милане после матча в Бергамо, в котором он реализовал решающий пенальти против «Аталанты» (2:1), у которой арендован нынешней командой.

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