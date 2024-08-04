Ким Чен Ын: КНДР может попросить помощи РФ в ликвидации последствий наводнений

Северная Корея может попросить помощи Российской Федерации в ликвидации последствий наводнений. Такой вариант развития событий допустил председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын, информирует ТАСС.
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