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Как российско-белорусская компания стала крупнейшим производителем пластиковых труб в ЕАЭС

Как российско-белорусская компания стала крупнейшим производителем пластиковых труб в ЕАЭС

1,5K прочтений Вчера История этой компании отчасти похожа на историю Apple - та начиналась в гараже родителей Стива Джобса, а "Полипластик" в 1991 году зародился в подвале Московского политехнического колледжа.

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