В Мценске Орловской области запланирован ремонт дороги по Катукова

В Мценске в капремонт автодороги по Катукова готовы вложить свыше 37 млн рублей. Управление ЖКХ Администрация Мценска разместило торги по поиску подрядчика на капремонт автомобильной дороги по улице Катукова.
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