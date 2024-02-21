Пациент с Neuralink-ом выздоровел. Так заявил Илон Маск

Первая имплантация чипа в мозг человека от Neuralink демонстрирует многообещающие результатыЗначительное событие в области нейротехнологий: первый пациент, которому был имплантирован мозговой чип Neuralink, успешно восстановился.
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