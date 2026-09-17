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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиос Барцокас о Суперкубке Евролиги: «Это титул, и он нам нужен»

Евролига проведет дебютный розыгрыш Суперкубка в Абу-Даби. «Олимпиакос», «Реал», «Фенербахче» и «Дубай» разыграют первый подобный трофей.

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