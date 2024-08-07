Рита Дакота жутко боится рожать от второго мужа

Певица Рита Дакота сейчас живет в США вместе с мужем Федором Белогаем и дочерью от первого брака. Она активно делится в социальных сетях своим счастьем с супругом и тем, как хорошо он относится к ее ребенку.
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