В Госдуме предложили поднять порог продажи алкоголя до 21 года

МОСКВА, 27 декабря, ФедералПресс. В России необходимо увеличить возрастной порог продажи алкоголя до 21 года, потому что это соответствует национальным интересам, заявил вице-спикер ГД, депутат фракции «Единая Россия» Шолбан Кара-оол.
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