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Омич испугался кредита и потерял 3,5 миллиона

Омич испугался кредита и потерял 3,5 миллиона

Омич испугался кредита и потерял 3,5 миллиона Мужчина попался на стандартные уловки мошенников, которые представляются работниками банка.

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