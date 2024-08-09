Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка» продолжается в Мордовии

Полицейские совместно с представителем Общественного совета и активистами «Движения Первых» в рамках ежегодной всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» провели для 250 отдыхающих оздоровительного лагеря «Изумрудный» имени Володи Дубинина спортивный праздник.
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