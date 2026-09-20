"Рёнхап": КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Корея.
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