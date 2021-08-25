Александр Росляков. Блеф, который мы выбираем

Политика как она естьПолитикаАлександр Росляков. Блеф, который мы выбираем Социолог, которому я доверяю, пишет: «Говорят, у ЕР плохи дела в Москве – но в провинции не лучше, те же 10%.Вернуться к статье237НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьиван ницаРосляков, голосуй за придурков из КПРФ и успокойсяВладимир СергеевОн не любит КПРФ ... ОН всех не любит ... ОН любит себя в своих статьях ...хотя многие статьи по теме..АлександрДа нет у него ни хрена по теме.Трудится за денежку,да зря старается.Таланту нет ни на грош.NVS66 SergeiShulepovЕсли работу оплачивают, значит кому то нужен.АлександрАбсолютно не факт.Виктор КолесниковРосляков предложи что-нибудь толковое кроме «никто не голосует за ЕР». Хороший заброс, но бесполезный. Предлагаешь европейские трусики ?!NVS66 SergeiShulepovСам предложи.АБАлексей БелоусовРосляков, о каком "нашем" народе ты пишешь? Твой народ явно не в России, а где-то западнее. "Нарисуют ЕР все 50% или скромно 30"..."«Говорят, у ЕР плохи дела в Москве – но в провинции не лучше, те же 10%". Кто считал эти проценты? С чьего голоса поёшь, вражина?Гаражный кооператив ЛАДАОПРОС ОПЯТЬ ПОДЛЕНЬКИЙ, ДАЖЕ НЕСКАЖЕШЬ, ЧТО НЕКОРРЕКТНЫЙ!Ананьев АндрейЧто не пост от Рослякова, то обязательно дерьмо какое-то... Видимо неплохо ему платят его кураторы, раз не стесняется всякую хрень публиковать.NVS66 SergeiShulepovКто как работает ему платят.А2Александр 24Автору очень хочется хохляцкого варианта-выбрать любого клоуна,только бы не Порошенко. Здесь аналогично-только не ЕР,а там любой другой идиот сойдёт. Скажу честно - я абсолютно ни одной партии не верю,поэтому голосовать вообще не буду. И кто там в Думе будет спать очередной срок и голосовать за антинародные законы мне пофигу. Ничего не изменится.карюкалов вячеславИ это мягко сказаноВладимир Сергеевросляков работает на Власть - СУШИТЬ явку.. именно это ей и надо ... поэтому он и врет , что Власти нужна явка.. ... вон в прошлые выборы в Ярославле на выборы пришли 6(Шесть процентов) % избирателей , скорее всего родственники Едротов. И выборы признаны действительными были .. Не ЛГИ Росляков.ММарияС жиру этот Росляков бесится!Александр РязанскийЕвгеша Попов с Скабеихой поднабрали бабла на 2 канале, теперь можно и во власть двинуть. Шутка ли за год у них заплата на 2 канале чуть более 150млн. руб, да я с таким баблом Байду заменю в Штатах! Тут сомнений нет...победят...везде Едросы и не стоит копья ломать! Эти люди не могут быть в Думе, им проблемы народа не понять.АлександрЖаба душит?NVS66 SergeiShulepovПлатит налогоплательщик не ВВП. Со мной тоже на консультациях все платно.АлександрА кто у нас налогоплательщик?NVS66 SergeiShulepovУ Вас налогоплатидьщик работодатель.Александр РязанскийКакая жаба, я сам могу купить кого хочешь, у меня бабла хватает! Но это бабло я заработал своим горбом и здоровьем, а не пи...л по ТВ,хотя их точку зрения я поддерживаю. Просто меня поражает, как легко на ТВ деньги зарабатываются.АлександрА ты попробуй на ТВ заработать.Может,это не так легко?Boris MaxНу если такого как Росляков слушать себя не уважать... советую внимательно погуглить этого ебанько Рослякова.Комментировать
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