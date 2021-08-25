Политика как она есть

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Александр Росляков. Блеф, который мы выбираем

Александр Росляков. Блеф, который мы выбираем

Социолог, которому я доверяю, пишет: «Говорят, у ЕР плохи дела в Москве – но в провинции не лучше, те же 10%.

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иван ница
Росляков, голосуй за придурков из КПРФ и успокойся
Владимир Сергеев
Он не любит КПРФ ... ОН всех не любит ... ОН любит себя в своих статьях ...хотя многие статьи по теме..
Александр
Да нет у него ни хрена по теме.Трудится за денежку,да зря старается.Таланту нет ни на грош.
NVS66 SergeiShulepov
Если работу оплачивают, значит кому то нужен.
Александр
Абсолютно не факт.
Виктор Колесников
Росляков предложи что-нибудь толковое кроме «никто не голосует за ЕР». Хороший заброс, но бесполезный. Предлагаешь европейские трусики ?!
NVS66 SergeiShulepov
Сам предложи.
Алексей Белоусов
Росляков, о каком "нашем" народе ты пишешь? Твой народ явно не в России, а где-то западнее. "Нарисуют ЕР все 50% или скромно 30"..."«Говорят, у ЕР плохи дела в Москве – но в провинции не лучше, те же 10%". Кто считал эти проценты? С чьего голоса поёшь, вражина?
Гаражный кооператив ЛАДА
ОПРОС ОПЯТЬ ПОДЛЕНЬКИЙ, ДАЖЕ НЕСКАЖЕШЬ, ЧТО НЕКОРРЕКТНЫЙ!
Ананьев Андрей
Что не пост от Рослякова, то обязательно дерьмо какое-то... Видимо неплохо ему платят его кураторы, раз не стесняется всякую хрень публиковать.
NVS66 SergeiShulepov
Кто как работает ему платят.
Александр 24
Автору очень хочется хохляцкого варианта-выбрать любого клоуна,только бы не Порошенко. Здесь аналогично-только не ЕР,а там любой другой идиот сойдёт. Скажу честно - я абсолютно ни одной партии не верю,поэтому голосовать вообще не буду. И кто там в Думе будет спать очередной срок и голосовать за антинародные законы мне пофигу. Ничего не изменится.
карюкалов вячеслав
И это мягко сказано
Владимир Сергеев
росляков работает на Власть - СУШИТЬ явку.. именно это ей и надо ... поэтому он и врет , что Власти нужна явка.. ... вон в прошлые выборы в Ярославле на выборы пришли 6(Шесть процентов) % избирателей , скорее всего родственники Едротов. И выборы признаны действительными были .. Не ЛГИ Росляков.
Мария
С жиру этот Росляков бесится!
Александр Рязанский
Евгеша Попов с Скабеихой поднабрали бабла на 2 канале, теперь можно и во власть двинуть. Шутка ли за год у них заплата на 2 канале чуть более 150млн. руб, да я с таким баблом Байду заменю в Штатах! Тут сомнений нет...победят...везде Едросы и не стоит копья ломать! Эти люди не могут быть в Думе, им проблемы народа не понять.
Александр
Жаба душит?
NVS66 SergeiShulepov
Платит налогоплательщик не ВВП. Со мной тоже на консультациях все платно.
Александр
А кто у нас налогоплательщик?
NVS66 SergeiShulepov
У Вас налогоплатидьщик работодатель.
Александр Рязанский
Какая жаба, я сам могу купить кого хочешь, у меня бабла хватает! Но это бабло я заработал своим горбом и здоровьем, а не пи...л по ТВ,хотя их точку зрения я поддерживаю. Просто меня поражает, как легко на ТВ деньги зарабатываются.
Александр
А ты попробуй на ТВ заработать.Может,это не так легко?
Boris Max
Ну если такого как Росляков слушать себя не уважать... советую внимательно погуглить этого ебанько Рослякова.

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