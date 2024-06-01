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Какие государства могут исчезнуть в скором времени и почему?

Какие государства могут исчезнуть в скором времени и почему?

Недавние действия России по присоединению новых регионов могли спровоцировать разделение соседнего государства.

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Комментарии
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ГФ
Герман Фролов
Сумбурная и в определенной мере провокационная статья, написанная неспециалистом. Много огрехов. остановлюсь на одном. Емкость рынка какой-либо страны, региона и континента зависит прежде всего не от количества населения. а от платежеспособного спроса этого населения. Поэтому Африка как рынок никогда не заменит США, если только она не будет закупать товары у России в кредит, который потом, как всегда, простится Россией должникам.
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