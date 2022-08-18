Горячую воду отключат у части жителей Барнаула 18 августа

В Барнауле 18 августа у части жителей нескольких улиц отключат горячую воду, сообщили в СГК.На улице 1-й Западной рабочие приступят к финальному этапу ремонта и с 09:00 до 21:00 будут демонтировать временный трубопровод рядом с домом № 55/2.