В Москве открылась выставка к 160-летию Политехнической библиотеки

В Москве начала работу выставка, организованная Политехническим музеем совместно с Музеем современной истории России, приуроченная к 160-летию Политехнической библиотеки, сообщает Минкультуры России в официальном ТГ-канале.
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