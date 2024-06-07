Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Белоусов
    Кефир, творог, пепси кола... Чего мелочиться? Захватить авианосец со всеми авиа и прочим, и объявить пиндосам, что мы...В случае изъятия ...
  • Леонид -
    Почему мы все время обещаем ответить,и часто не отвечаем, нужно быть впередиВ случае изъятия ...
  • Геннадий Хрипунов
    Проиндексируют на рубль, а украдут за счёт цен на товары, обслуживания жилищного комплекса и т.д, на 20 рублей не над...Путин: с 2025 год...

Театр Сатиры: Он, она и старый муж

Театр Сатиры: Он, она и старый муж

Необычная сценография, масштаб постановки, дуальность персонажей, где отрицательные герои становятся героями положительными (и наоборот), блестящий актерский состав и актуальный сюжет – настоящая психологическая драма по одноименной пьесе Островского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх