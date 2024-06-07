Театр Сатиры: Он, она и старый муж

Необычная сценография, масштаб постановки, дуальность персонажей, где отрицательные герои становятся героями положительными (и наоборот), блестящий актерский состав и актуальный сюжет – настоящая психологическая драма по одноименной пьесе Островского.
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