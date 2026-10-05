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Татар-информ

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Стилист Пелар назвала модные модели верхней одежды на осень 2026 года

Стилист Пелар назвала модные модели верхней одежды на осень 2026 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» При выборе верхней одежды на осень 2026 года стоит в первую очередь обращать внимание на крой и посадку вещи, а не на ее цвет или состав материала.

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