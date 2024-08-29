Это — последний спас в году, третий по счету. Его еще называют Хлебным или Холщевым. Как отмечать Ореховый спас в 2024 году? Рассказываем про его традиции, а также о том, что можно и нельзя делать в этот день.
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