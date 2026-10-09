Путин завершил рабочую программу своего визита в Туркмению

Президент России Владимир Путин завершил рабочую поездку в Туркмению. Об этом сообщает РИА Новости.Отмечается, что глава государства сел на борт самолета специального летного отряда «Россия», который в ближайшие минуты отправится из международного аэропорта Туркменбаши в Москву.