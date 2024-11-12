Ожидается потепление: во вторник температура в Петербурге поднимется до плюс 4-5 градусов

И останется положительной в течение следующих нескольких дней Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в понедельник, 11 ноября, в городе было настолько холодно, что средняя суточная температура воздуха не перешла через 0 градусов, оставшись в значении -0,8 градуса.