Ожидается потепление: во вторник температура в Петербурге поднимется до плюс 4-5 градусов

И останется положительной в течение следующих нескольких дней Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в понедельник, 11 ноября, в городе было настолько холодно, что средняя суточная температура воздуха не перешла через 0 градусов, оставшись в значении -0,8 градуса.
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