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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин настоял на допуске журналистов из России на матчи «Вашингтона» в преддверии рекорда («Матч ТВ»)

Ранее сообщалось, что НХЛ ввела запрет на аккредитацию российских журналистов, в том числе – на матчи «Вашингтона» в апреле.

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