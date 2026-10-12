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Опекунов на фронт, инвалидов – на произвол судьбы. На Украине вводят новые правила мобилизации

Опекунов на фронт, инвалидов – на произвол судьбы. На Украине вводят новые правила мобилизации

На Украине ищут военные резервы среди родственников инвалидов и тяжелобольных людей. Очевидно, дела с призывом на фронт обстоят совсем плохо, даже несмотря на все усилия людоловов из ТЦК.

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