Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым формирование добровольческих бригад для СВО

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент Владимир Путин встретился с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и главой Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов полковником в отставке Андреем Трошевым.
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