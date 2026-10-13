Во Владимире прозвучат хиты советского кино в исполнении оркестра

16 марта 2026 года Владимирский центр классической музыки имени А.Э. Маркина представит программу «Звучание кинолент», в которой прозвучат композиции из фильмов «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби» и других советских картин в исполнении симфонического оркестра под управлением Константина Артюха.
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