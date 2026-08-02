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Британский дипломат вскрыл неприятную правду о стране

Британский дипломат вскрыл неприятную правду о стране

В Соединенном Королевстве практически не осталось свободы слова. Список тем, высказывания по которым могут привести к уголовному преследованию, постоянно расширяется, о чем сказал журналистам РИА Новости бывший посол Великобритании в Узбекистане, шотландский политический активист Крейг Мюррей.

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