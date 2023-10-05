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Живая Кубань

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В Госдуму внесен законопроект о праве родительских собраний вводить единую форму для школьников

В Госдуму внесен законопроект о праве родительских собраний вводить единую форму для школьников

В Госдуму внесен законопроект о праве родительских собраний вводить единую форму для школьниковФракция "Новые люди" в Госдуме  внесла в палату парламента законопроект о праве родителей школьников блокировать решение руководства  организации о введении обязательной школьной формы.

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