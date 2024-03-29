РИА Новости сняло кадры внутреннего устройства англо-французских Storm Shadow

Российские специалисты активно работают над изучением применяемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) англо-французских крылатых ракет Storm Shadow и впервые показали внутреннее устройство такого боеприпаса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии