Команда Google Quantum AI показала на чипе Willow метод «культивирования магических состояний», достигнув рекордной точности 99,99% Команда Google Quantum AI объявила, что на квантовом процессоре Willow впервые удалось применить метод «культивирования магических состояний», который сокращает ошибки в 40 раз по сравнению с состоянием без него.
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