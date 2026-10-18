Команда Google Quantum AI показала на чипе Willow метод «культивирования магических состояний», достигнув рекордной точности 99,99% Команда Google Quantum AI объявила, что на квантовом процессоре Willow впервые удалось применить метод «культивирования магических состояний», который сокращает ошибки в 40 раз по сравнению с состоянием без него.