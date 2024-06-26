На Ямале экзотическая змея сбежала от хозяев и три дня жила на улице

В нябрьске экзотическая змея совершила побег из террариума и три дня жила на улице. Как сообщает «Ямал-Медиа», инцидент произошел ярко-красную синалойскую королевскую змею из семейства ужеобразных заметили прохожие в траве у одного из домов на улице Высоцкого.