На Ямале экзотическая змея сбежала от хозяев и три дня жила на улице

В нябрьске экзотическая змея совершила побег из террариума и три дня жила на улице. Как сообщает «Ямал-Медиа», инцидент произошел ярко-красную синалойскую королевскую змею из семейства ужеобразных заметили прохожие в траве у одного из домов на улице Высоцкого.
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