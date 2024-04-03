В Приморском крае сотрудник полиции нашёл потерявшегося ребёнка

Вчера в 19.35 в дежурную часть МО МВД России «Кавалеровский» поступило сообщение о том, что с придомовой территории частного дома в поселке Хрустальный пропал шестилетний ребенок, оставшись без присмотра на непродолжительное время.
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