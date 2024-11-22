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Юрист рассказал об уловках недобросовестных продавцов в салонах оптики

Юрист рассказал об уловках недобросовестных продавцов в салонах оптики

Некоторые недобросовестные продавцы в салонах оптики могут рассказывать клиентам истории о быстро желтеющих азиатских линзах, отклеивающихся покрытиях и ужасном качестве всего, что произведено не в европейских странах, пытаясь при этом продать индивидуальные линзы премиум-класса.

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