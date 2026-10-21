Владельцы магазинов во Франции массово заказывают оружие для самообороны после того, как 17 октября протесты в ряде городов переросли в беспорядки, 21 октября сообщает портал 20 Minutes.
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