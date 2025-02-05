«Спецавтохозяйство» через суд пытается взыскать с МинЖКХ 36 миллионов рублей

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Новосибирской области. АО «Спецавтохозяйство» подало к министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области иск на 36 104 930,03 рубля.
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