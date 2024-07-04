«Пусть все детки будут здоровы»: признание Ковальчук о годовалой дочке

Артистка находится с детьми и мужем в Испании. Юлия Ковальчук Социальные сетиЮлия Ковальчук еще до рождения первого ребенка решила, что не будет подробно освещать ту часть её жизни, которая связана с материнством.
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