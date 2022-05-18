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Движение ряда трамвайных маршрутов изменится в Лефортове с 21 мая

Движение ряда трамвайных маршрутов изменится в Лефортове с 21 мая

Трамвайные рельсы / Фото: pixabay.com На время строительных работ с 21 мая трамваи не будут ходить по шоссе Энтузиастов и улице Рогожский Вал, на участке между станциями метро «Авиамоторная», «Площадь Ильича» и площадью Абельмановская Застава.

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