Движение ряда трамвайных маршрутов изменится в Лефортове с 21 мая

Трамвайные рельсы / Фото: pixabay.com На время строительных работ с 21 мая трамваи не будут ходить по шоссе Энтузиастов и улице Рогожский Вал, на участке между станциями метро «Авиамоторная», «Площадь Ильича» и площадью Абельмановская Застава.