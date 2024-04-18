Торт за 5 минут без выпечки и желатина: духовку не включаем, а просто собираем по слоям

Настоящие кондитерские торты обычно требовательны к опыту кулинара, готовить их долго и хлопотно. Наш рецепт сливочного чизкейка с белым шоколадом делается намного проще: духовку включать вообще не придется, весь торт просто собирается по слоям и содержит только натуральные ингредиенты.