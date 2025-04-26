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Лещенко надеется, что Овечкин проведет последний сезон в «Динамо»

Лещенко надеется, что Овечкин проведет последний сезон в «Динамо»

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко надеется, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проведет последний сезон в московском клубе.

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